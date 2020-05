Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brandstiftung

Greven (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (26.05.), wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05.15 Uhr über den Brand einer Mülltonne in der Josefstraße informiert. Die Mülltonne stand in einem verkehrsberuhigten Bereich und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine in der Nähe stehende Hecke wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

