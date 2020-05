Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl

Emsdetten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Firmengelände an der Straße "Gausebrink". Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag (23.05.), 13.00 Uhr und Montag, 11.00 Uhr, Zugang zu einem Gartenhäuschen, das auf dem Ausstellungsgelände der Firma steht. Daraus entwendeten die Täter mehrere Lampen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise zu diesem Einbruchdiebstahl nimmt die Polizei in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

