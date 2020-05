Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Ladbergen, Rheine, Eigentumsdelikte

Hörstel, Ladbergen, Rheine (ots)

Ort: Hörstel, Blomenweg

Zeit: Samstag, 23.05.2020, 19.00 Uhr bis Sonntag, 24.05.2020, 18.00 Uhr

Unbekannte Täter öffneten auf noch unbekannte Weise einen Audi. Die Täter durchsuchten das Wageninnere und beschädigten dabei das Radio und die Mittelarmlehne. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Hörstel, Westfalenstraße

Zeit: Mittwoch, 20.05.2020, 17.00 Uhr bis Sonntag, 24.05.2020, 21.00 Uhr

An einem Wohnwagen hebelten Unbekannte die Eingangstür auf. Aus dem Wagen entwendeten die Täter diverse Gegenstände. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ladbergen, Espenhof

Zeit: Donnerstag, 21.05.2020, 23.00 Uhr bis Freitag, 22.05.2020, 10.00 Uhr

An einem LKW, der auf dem Autohof abgestellt war, haben Unbekannte die Plane des Anhängers aufgeschlitzt. Aus dem Anhänger wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Rheine, Sassestraße

Zeit: Donnerstag, 21.05.2020, 20.30 Uhr bis Freitag, 22.05.2020, 05.50 Uhr

An einem VW Golf schlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort. Rheine, Felsenstraße

Zeit: Freitag, 22.05.2020, 0.00 Uhr bis 12.30 Uhr

An einem Fahrzeug schlugen Unbekannte die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Münterstraße

Zeit: Samstag, 23.05.2020, 09.00 Uhr bis Sonntag, 24.05.2020, 09.00

Unbekannte öffneten auf noch unbekannte Weise einen Ford C-Max. Aus dem Wageninneren entwendeten sie Unterlagen des Fahrzeuginhabers. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Nienbergstraße

Zeit: Samstag, 23.05.2020, 14.00 Uhr bis Sonntag, 24.05.2020, 09.40 Uhr

Unbekannte entwendeten aus einem Ford Fiesta ein Navigationsgerät und eine kleine Summe Bargeld. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Münterstraße

Zeit: Sonntag, 24.05.2020, 4.30 Uhr

Unbekannte Täter haben zwei, vor einem Wohnhaus abgestellte, Fahrzeuge auf unbekannte Weise geöffnet und durchsucht. Dabei haben die Täter aus einem der Fahrzeuge Unterlagen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

