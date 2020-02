Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stahlen Tresor aus Büro

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 11. Februar, in einen Büroraum an der Von-Humboldt-Straße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Tresor. Dieser konnte kurze Zeit später durch die Polizei auf einem Feldweg aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

