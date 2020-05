Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Unfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (21.05.) meldete eine Zeugin der Polizei eine Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Neuenkirchener Straße / Westring. Der Fahrer eines Pkw´s fuhr gegen 15.25 Uhr im Kreuzungsbereich auf der dortigen Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des Wagens hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

