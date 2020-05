Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Diebstahl

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter haben von einem Opel Corsa vier neuwertige Winterräder abgebaut und entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Pendlerparkplatz Hahnstr. Der Opel wurde am Dienstag (19.05.2010) letztmalig intakt gesehen. Am Mittwoch, gegen 20: 55 Uhr, wurden der Diebstahl und eine eingeschlagenen Seitenscheibe festgestellt. Die Reifen waren auf Felgen des Herstellers Schmidt Revolution, Modell Space Line, montiert. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

