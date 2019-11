Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Parkhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.11.19, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr, wurde ein VW im Parkhaus Am Burghof angefahren und beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen die linke Seite des VWs, wodurch es zu erheblichen Beschädigungen an den Türen kam. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht mögliche Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zu dem geflüchteten Verursacher geben können.

