Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Lippstadt (ots)

Vermutlich mit einem Lastkraftwagen müssen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 09:50 Uhr, zu einem Bekleidungsgeschäft in der Rathausstraße gefahren sein. Um in das Geschäft zu gelangen hebelten sie anschließend an der Eingangstür und manipulierten den Schließzylinder. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie dann Bargeld, sowie eine größere Anzahl an Bekleidungsgegenständen und Schuhen. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass die Verladetätigkeiten länger gedauert haben müssten und hofft nun über Zeugenhinweise, weitere Ermittlungsansätze zu erhalten. Sie haben die Möglichkeit unter der Rufnummer 02941-91000 die Kriminalpolizei zu informieren. (reh)

