Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kirmesbilanz

Soest (ots)

Der Kirmessonntag war aus polizeilicher Sicht naturgemäß sehr ruhig. Es kam zu vier Anzeigen, wegen Körperverletzung, Diebstahl und Unterschlagung. Ein Mann kletterte am Bahnhof auf die Statue des "Tower Event Center" und rutschte hierbei ab. Er wurde durch die Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Für die gesamten Kirmestage nahmen die Beamten bislang 81 Strafanzeigen, davon 33 Körperverletzung-, 19 Betäubungsmittel und 12 Diebstahlsdelikte, auf. Erfahrungsgemäß wird diese Zahl in den nächsten Tagen jedoch noch ansteigen, da einige Kirmesbesucher die Polizeidienststellen an ihrem Wohnort zur Anzeigenerstattung nutzen oder erst später den Verlust, zum Beispiel ihres Portemonnaies, bemerken. 35 Besucher machten Bekanntschaft mit den Zellen bei der Polizei. In 57 Fällen musste die Polizei einen Platzverweis aussprechen. Auffällig hoch war die Anzahl der Ingewahrsamnahmen/Festnahmen im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19 Besucher Erfahrungen mit der Gewahrsamszelle machen durften. Ein Grund hierfür dürften die alkoholbedingten Streitereien am Kirmessamstag sein, an dem alleine16 Personen in Gewahrsam genommen worden sind. Erfreulicherweise blieben die Besucher der Allerheiligenkirmes von Raubüberfällen oder Sexualdelikten in diesem Jahr verschont.

