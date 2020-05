Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl

Rheine (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich am Mittwoch (20.05.) auf der Hultschiener Straße in einen Garten begeben und dort zwei Werkzeugkoffer und eine Leiter entwendet. Die Täter haben sich Zutritt verschafft, in dem sie ein verschlossenes Gartentor aufdrückten. Auf der Terrasse standen zwei Werkzeugkoffer. Diese beiden Koffer und eine Leiter, die im näheren Umfeld stand, nahmen die Einbrecher mit. Der Hausbewohner konnte aussagen, dass die Werkzeuge noch gegen 05.45 Uhr vorhanden waren. Gegen 07.30 Uhr fiel dann der Diebstahl auf. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

