Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Hoya (ots)

Am 17.02.20, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Hoya, An der Emte 7. Im dortigen Wohngebiet wurde ein Maschendrahtzaun durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, vermutlich beim Rangieren. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 entgegen.

