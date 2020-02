Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Versuchte schwere Brandstiftung

Nienburg (ots)

(kem) Am Freitag, 14.02.2020, gegen 11.45 Uhr, brannte ein Mülleimer auf einer Toilette im Krankenhaus Nienburg. Der Brandschutzbeauftragte des Krankenhauses bemerkte zu dieser Zeit zufällig Rauchgeruch auf dem Flur in der Nähe der Cafeteria. Auf einer Männertoilette entdeckte er dann einen in Vollbrand stehenden Mülleimer, den er umgehend eigenständig löschen konnte. Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht mehr erforderlich und auch ein größerer Schaden wurde somit verhindert. Anwesende Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Nienburg geht davon aus, dass der Mülleimer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. Zeugen haben zwei junge Männer beobachtet, die das Krankenhaus kurz darauf auffällig zügig zu Fuß verlassen hätten und anschließend mit Fahrrädern weggefahren seien. Sie seien mit einer schwarzen und einer roten Jacke bekleidet gewesen. Wer Hinweise zu den beiden Personen geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 zu melden.

