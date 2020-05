Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Meckelwege, Verkehrsunfall mit Verletzten

Lienen (ots)

Ein 44jähriger Mann aus Münster befuhr am Donnerstag (21.05.), gegen 16.25 Uhr, mit seinem Rad den Glandorfer Damm in Fahrtrichtung Lienen-Kattenvenne. Ein 68-jähriger Kradfahrer aus Havixbeck befuhr ebenfalls den Glandorfer Damm in gleiche Fahrtrichtung. Der 44Jährige beabsichtigte links in den "Alten Schulweg" abzubiegen und fuhr mittig auf der Fahrbahn. Der Kradfahrer wollte in diesem Moment den Radfahrer überholen, als dieser abbog. Dabei kam es zu einer Kollision. Der Kradfahrer und der Radfahrer stürzten und verletzten sich schwer. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Der Radfahrer kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Osnabrück.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell