Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Getränkemarkt

Tabakwaren gestohlen

Weeze (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03. November 2019) gegen 02:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Eingangstür zum Getränkemarkt an der Sent-Jan-Straße ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Sie entwendeten eine noch unbestimmte Menge Tabakwaren. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Demnach handelte es sich um zwei männliche Täter. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe, einer eine Baseballkappe. Eine Zeugin sah zudem eine dritte Person, die vor dem Getränkemarkt "Schmiere stand". Als die Zeugin den Mann ansprach, flüchteten alle drei Täter über die Sent-Jan-Straße in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

