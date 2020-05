Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2020 im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Breite Straße 8 in Ibbenbüren ein roter Renault Twingo hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

