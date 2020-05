Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit freilaufendem Hund

Greven (ots)

Am Sonntag (17.05.2020), gegen 20.00 Uhr kam es auf dem Ibbenbürener Damm, ca. 300 Meter vor der Nordwalder Straße in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall. Ein 76 jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr mit seinem Pkw den Ibbenbürener Damm in Fahrtrichtung Münster. Etwa 300 Meter vor der Nordwalder Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem freilaufenden Hund. Nach dem Zusammenstoß lief der Hund von der Unfallstelle weg. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Mercedes auf etwa 1000 Euro. Bei dem Hund soll es sich um einen größeren braun/ weißen Hund, ähnlich einem Berner Sennenhund, gehandelt haben. Ob das Tier bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum Halter des Hundes geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

