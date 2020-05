Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Verletzten

Rheine (ots)

Am Dienstag (19.05.2020), gegen 09.40 Uhr, ereignete sich auf der Hauenhorster Straße / Staelskottenweg ein Verkehrsunfall, bei der eine 79jährige Radfahrerin verletzt wurde. Ein 51jähriger Rheinenser befuhr die Hauenhorster Straße stadtauswärts. Er beabsichtigte nach links in den Staelskottenweg abzubiegen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit der 79jährigen Radfahrerin aus Rheine, die die Hauenhorsterstraße stadteinwärts befuhr. Die Radfahrerin nutze hierbei ordnungsgemäß den für sie vorgeschriebenen Radweg. Bei dem Zusammenprall wurde die Frau aus Rheine schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

