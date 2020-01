Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord/-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (13.01.2020) auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Pragstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts gelegt. Die Beamten stellten zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr elf Fahrer fest, die das Rotlicht in Richtung Feuerbach nicht beachteten. Darüber hinaus benutzten zwei Autofahrer verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Sie wurden angezeigt und müssen mit Punkten in Flensburg und mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

