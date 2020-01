Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (12.01.2020) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 22 Jahre alte Frau mehrmals vergewaltigt zu haben. Ermittlungen zufolge vergewaltigte der Tatverdächtige die 22-jährige Frau, die sich als Touristin in Deutschland aufhielt, am vergangenen Mittwoch (08.01.2020) in seiner Wohnung in Zuffenhausen. Am Folgetag soll es in Korntal-Münchingen im Bereich eines Spielplatzes zu einer weiteren Vergewaltigung gekommen sein. Schlussendlich offenbarte sich die Frau ihrem Lebensgefährten und die 22-Jährige erstatte am Sonntag Anzeige bei der Polizei. Noch am selben Abend durchsuchten Beamte die Wohnung des Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Der 36-jährige Italiener wird im Laufe des Montags (13.01.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem dafür zuständigen Richter vorgeführt.

