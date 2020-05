Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen-Bruch, Pkw aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (18.05.) auf Dienstag einen Opel Corsa durch Aufhebeln aufgebrochen. Das Fahrzeug wurde am Montagabend auf der Waldenburgstraße abgestellt. Am nächsten Morgen stellte der Fahrer gegen 07.15 Uhr fest, dass der Pkw aufgebrochen worden war. Die Täter entwendeten das eingebaute Autoradio. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

