Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Jugendtreff, versuchter Einbruch

Ladbergen (ots)

Am Montag (18.05.) meldete sich ein Verantwortlicher des Jugendtreffs, Rottstraße, bei der Polizei und zeigte einen versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten des Jugendzentrums an. Unbekannte Einbrecher waren am vergangenen Wochenende auf das Dach des Zentrums geklettert und hatten versucht, über eine Glaskuppe, Zutritt zu den Räumlichkeiten zu bekommen. Dabei war die Kuppe beschädigt worden. Die Einbrecher brachen ihr Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Zeit von Freitag (15.05.) bis Montag (18.05.) verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell