POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallprävention, Aktion "1,5 Meter Seitenabstand" Einladung zu einem Pressetermin

Funkstreifenwagen der Polizei werden im Straßenverkehr von fast allen Verkehrsteilnehmer wahrgenommen. Bei vielen Bürgerinnen und Bürger, ob groß oder klein, erregen die auffällig gestalteten Fahrzeuge besonderes Interesse. Was liegt näher, als wichtige Botschaften auf den Streifenwagen zu platzieren. Eine ganz wichtige Botschaft ist die neue Regelung zum Seitenabstand zu Radfahrern, die ab Anfang Mai gilt. Auf Anregung des Ortsverbandes des ADFC Rheine sollen die Funkstreifenwagen der Kreispolizeibehörde Steinfurt mit entsprechenden Folien beklebt werden. Ähnliche Aktionen gibt es bereits in vielen Städten und Gemeinden in Nordrhein Westfalen.

Am Montag, den 25.05.2020, um 11.00 Uhr, werden auf dem Gelände der Polizeiwache in Rheine, Hansaallee 10, 48429 Rheine,

im Beisein des Leiters der Verkehrsunfallprävention, PHK Leising, des Hauptwachenleiters, EPHK Heskamp und des Vorsitzenden des Ortsverbandes des ADFC , Herrn Holtkamp, in einem Pressetermin erste Funkstreifenwagen mit der Folie ausgestattet. Anschließend werden Ihre Fragen zu dieser gemeinsamen Aktion beantwortet.

Zu diesem Pressetermin laden wir alle interessierten Medienvertreter herzlich ein. (Auf die Vorgaben der Corona Schutzverordnung weisen wir besonders hin.) Bitte melden Sie sich kurz bei der Pressestelle Steinfurt, Telefon 02551/15/2200 an, wenn Sie diesen Termin wahrnehmen möchten.

