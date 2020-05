Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen - Bilk, Diebstahl eines Pedelecs

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Geräteschuppen ein wertvolles Pedelec der Marke Winora-Staiger. Der Zeitraum in dem der Diebstahl begangen wurde, liegt zwischen Donnerstag (14.05.), 21.00 Uhr und Freitag (15.05.), 05.50 Uhr. Es wurden vor Ort mehrere Spuren gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell