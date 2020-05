Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand von zwei fahrbaren Müllcontainern

Rheine (ots)

Am Samstag (16.05.) gegen 21.40 Uhr, wurde die Polizei von zwei brennenden Müllcontainern auf der Lingener Straße 11 in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Papiercontainer in voller Ausdehnung brannte. In einem zweiten Container, in dem Plastik gesammelt wurde, war ebenfalls Feuer ausgebrochen. Warum die Container in Brand gerieten, steht bislang noch nicht fest. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Ein Zeuge hatte vom Balkon zwei junge Männer wegrennen sehen, als die Feuerwehr und Polizei erschienen. Ob die Beiden mit dem Einsatzgeschehen etwas zu tun haben, steht nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

