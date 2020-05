Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Weißes 4er BMW Cabrio gestohlen - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Unbekannte Diebe stahlen in der Nacht von Dienstag (12.05.), 19:30 Uhr, auf Mittwoch (13.05.), 01:15 Uhr, in Dormagen-Nievenheim einen weißen 4er BMW. Das Cabriolet, mit den amtlichen Kennzeichen NE-CL7368, war zur Tatzeit in einer Einfahrt am Meßweg abgestellt. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Cabrios nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

