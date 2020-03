Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Freiolzheim - Hoher Sachschaden

Gaggenau (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde der Fahrer eines Mercedes bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr in der Schwarzwaldhochstraße ereignet hat. Der Mann war mit seinem Auto vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einen geparkten Ford gestreift. Im Weiteren prallte er gegen einen hinter dem Ford geparkten Opel der durch den Aufprall seinerseits gegen eine Gebäudefassade geschleudert wurde. Letztendlich kam der Mercedes auf einer Grundstücksmauer zum Stillstand. Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten ihn in der Folge ermitteln. Da er offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein einbehalten. Neben einem Strafverfahren erwartet den Unfallverursacher eine Schadensregulierung in Höhe von ungefähr 75.000 Euro.

