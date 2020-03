Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Iffezheim (ots)

Ein Unbekannter hat an zwei, im Gewann "In den Mattenerlen", geparkten Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr einen Schaden von insgesamt 5.000 Euro verursacht. Der noch unbekannte Vandale hat hierzu die Fahrzeugseiten der beiden Autos, Mini Cooper und Hyundai, mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07229 2273 um Zeugenhinweise.

/ms

