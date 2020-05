Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Gefährliche Körperverletzung

Hörstel (ots)

Hörstel, Gefährliche Körperverletzung Am Samstag (16.05.), gegen 22.00 Uhr, kam es im Bereich der Skater Bahn an der Liststraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19jährigen Mann aus Ibbenbüren und einem bislang unbekannten jungen Mann, der Phil oder Philipp gerufen wurde. Die beiden jungen Männer gerieten zunächst nur verbal aneinander. Offensichtlich war auch Alkohol mit im Spiel. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter dem Ibbenbürener mit einer Wodka Flasche auf den Hinterkopf. In der anderen Hand hielt der Täter einen abgebrochenen Flaschenhals und schlug damit ebenfalls auf den Ibbenbürener ein, verletzte ihn aber damit nicht schwer. Das Opfer flüchtete und rettete sich zu Anwohnern, die die Polizei und den Rettungswagen der Feuerwehr riefen. Der junge Mann aus Ibbenbüren wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden weitere Zeugen gesucht, die den unbekannten Täter kennen oder Hinweise zu seiner Identität geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell