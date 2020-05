Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (15.05.), gegen 11.10 Uhr, meldete sich ein Zeuge und gab gegenüber der Polizei an, dass er Angestellter bei der RWE sei. Gegen 10.20 Uhr sei ein Anruf bei der Pforte eingegangen. Eine bislang unbekannte Frau habe mitgeteilt, dass Jugendliche in Höhe der Rheiner Straße 2 Steine und Äste auf das Gleisbett gelegt hätten. Die Anruferin gab weiter an, die Jugendlichen nicht zu kennen. Danach legte die Anruferin auf. Der Zeuge ging zur besagten Örtlichkeit und entdeckte die Gegenstände auf den Gleisen. Da es in der letzten Zeit zu ähnlichen Vorfällen gekommen ist, entschloss er sich die Polizei zu informieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell