Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ 17-Jähriger bei Unfall verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (07. Februar 2020) gegen 09.45 Uhr fuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer den Flasbloem in Richtung Steinstraße entlang, als ein unbekannter Autofahrer ihm an der Kreuzung Flasbloem/ Steinstraße die Vorfahrt nahm. Der unbekannte Fahrer fuhr die Steinstraße in Richtung Emmericher Straße entlang und beachtete nicht das für ihn geltende Stopp-Schild. Der Rollerfahrer, der vom Flasbloem rechts abbog um weiter in Richtung Emmericher Straße zu fahren, leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Einen Zusammenstoß konnte er zwar verhindern, stürzte aber und verletzte sich. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr von der Unfallstelle in Richtung Emmericher Straße weg. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen, sportlichen PKW handeln. Der Fahrer sei vermutlich männlich gewesen und habe dunkelblonde bis braune Haare. Hinweise zum Auto und zum Fahrer bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

