Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Festnahme nach Firmeneinbruch/ Tatverdächtiger versucht zu flüchten

Emmerich am Rhein (ots)

Sonntagnacht (09. Februar 2020) gegen 01.55 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruch in eine Firma an der Max-Planck-Straße. Nachdem der Einbrecher die Scheibe zum Bürogebäude einschlug und durch das Fenster in das Büro kletterte, löste er einen Alarm aus. Der 27-jährige Mitarbeiter der Sicherheitsfirma sah das zerschlagene Fenster und ein Fahrrad, was vor dem Fenster stand. Anschließend konnte er den Täter aus dem Fenster klettern sehen und beobachten wie er Richtung L 90 /Max-Planck-Straße flüchtete. Als der Täter den 27-Jährigen sah, hielt er einen Zimmermannshammer hoch und rannte zurück zum Tatort, um sein Fahrrad zu holen. Mit dem Rad flüchtete er dann Richtung Lise-Meitner-Straße. Zusammen mit dem Zeugen konnte die Polizei den Einbrecher auf der Heisenberg Straße stellen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Emmerich. In einer Tasche des Täters konnte die Polizei Beute aus der Firma an der Max-Planck-Straße auffinden. Es ist nicht auszuschließen, dass der 30-Jährige auch für weitere Taten in Emmerich in Frage kommt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (as)

