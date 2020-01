Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Raubüberfall fehlte Schultasche

Gelsenkirchen (ots)

Von einem Unbekannten überfallen und bestohlen wurde ein 22-Jähriger am Montagmorgen 13. Januar, auf der Bismarckstraße. Gegen 6.30 Uhr näherten sich der Täter unweit der Paulstraße seinem Opfer an und schubste ihn in einen Busch. Der Räuber erbeutete eine blau-karierte Eastpack-Schultasche und lief in unbekannte Richtung davon. Er ist etwa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine übergroße dunkle Jogginghose. Hinweise zum Vorfall und zum Täter nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

