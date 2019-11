Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Hannover (ots)

Flughafen Hannover:

Im Zeitraum vom 01.11.2019 bis 04.11.2019 konnte die Bundespolizei gleich mehrere offene Fahndungsnotierungen vollstrecken.

1) Am 01.11.2019 wurde eine 31-jährige rumänische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest ermittelt und festgenommen. Gegen die polizeilich schon mehrfach in Erscheinung Getretene bestand ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl. 2018 zu einer Geldstrafe von 800,- EUR verurteilt, beglich sie die Geldstrafe nicht komplett und entzog sich den Justizbehörden. Eine informierte Bekannte zahlte den offenen Geldbetrag in Höhe von 620,16 EUR (einschließlich Kosten) auf der Dienststelle ein. Dadurch konnte der Antritt einer 24-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden.

2) Ein 29-jähriger türkischer Fluggast aus Izmir/Türkei kommend, konnte am 01.11.2019 eine 5-tägige Erzwingungshaft abwenden. 2017 wegen einer Ordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße in Höhe von 122,00 EUR verurteilt, beglich er diese nicht und missachtete auch die ergangene Ladung zum Haftantritt. Durch sofortige Zahlung in Höhe von 154,-EUR (inklusive Kosten) konnte die Weiterreise angetreten werden.

3) Am 04.11.2019 erfolgte bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul - Sabiha Gökcen die Verhaftung eines 50-jährigen Deutschen. Wegen Betrug am 26.02.2019 zu einer Geldstrafe in Höhe von 750,-EUR verurteilt, beglich er diese ebenfalls nicht und stellte sich auch nicht auf die mittlerweile ergangene Ladung zum Strafantritt einer 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Noch vor Ort konnte der haftbefreiende Betrag aufgebracht werden. Sogar weitere gerichtliche Forderungen über 1.110,61 EUR zur Einziehung/Verfall aus der begangenen Straftat sowie 101,50 EUR Kosten wurden vor Ort beglichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der geplante Flug noch angetreten werden.

