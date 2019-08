Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

LKrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Bötzingen/Gottenheim - Am Samstag, 10.08.2019, um 11:05 Uhr, beachtete eine 53-jährige Autofahrerin an der Einmündung von der B31a nicht die Vorfahrt eines von links, auf der L 115, heranfahrenden Autos. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenprall erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

