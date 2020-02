Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfall auf Kreuzung/81-Jährige leicht verletzt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Freitag (07.02.2020) gegen 16:40 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Schloss-Wissener-Straße/Winnekendonker Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 81-jährige Weselerin leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Gelderner hielt mit seinem VW an der Kreuzung auf der Winnekendonker Straße zunächst und fuhr dann weiter geradeaus Richtung Winnekendonk. Hierbei kollidierte er mit dem BMW der 81-Jährigen, die auf der Schloss-Wissener-Straße in Richtung Weeze unterwegs war. Die BMW-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie über Nacht zur Beobachtung verblieb. (cp)

