Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rotlicht missachtet

53881 Euskirchen- Euenheim (ots)

Dienstagnachmittag (15.40 Uhr) befuhr ein 28-Jähriger aus Köln mit einem Kleinlaster die Kommerner Straße in Richtung Innenstadt Euskirchen. Nach Aussage von Zeugen fuhr er an der Kreuzung zur Euenheimer Straße trotz der rotlichtzeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß er mit einem Pkw eines 59-Jährigen aus Euskirchen zusammen. Der Euskirchener sucht selbständig einen Arzt auf.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell