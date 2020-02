Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sonne blendete Autofahrer

53879 Euskirchen (ots)

Offenbar war die tiefstehende Sonne ursächlich für einen Verkehrsunfall auf der Roitzheimer Straße Kreuzung Eifelring.

Dienstagmittag (12.00 Uhr) befuhr ein 84-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pkw den Eifelring in Richtung Pützbergring. Nach eigenen Angaben erkannte er das Gelblicht der Lichtzeichenanlage zu spät und war nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppten. Er fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit einem Pkw eines 75-Jährigen aus Mechernich. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 75-Jährige sowie seine 76-Jährige Begleitung. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell