Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gaspedal klemmte - ein Schwerverletzter

53879 Euskirchen (ots)

Montagmittag (12.00 Uhr) wollte ein 79-Jähriger Euskirchener mit seinem Pkw das Parkhaus an der Bahnhofstraße verlassen. Als er mit seinem Auto losfahren wollte, verklemmte sich sein Fuß am Gaspedal. Der Pkw beschleunigte, touchierte ein anderes geparktes Fahrzeug und prallte dann gegen einen Stahlträger des Parkhauses. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

