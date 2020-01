Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fußgängerin angefahren - 83-Jährige leicht verletzt in Klinik

Cuxhaven (ots)

Cadenberge (ost) Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr auf der Graf-Bremer-Straße in Cadenberge zu einem Unfall, bei dem eine 83-jährige Frau leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt versuchte der Fahrer eines Opel Astra, rückwärts von einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn der Graf-Bremer-Straße zu setzen. Dabei übersah der 44-jährige Opel-Fahrer offenkundig die Seniorin, die vom gegenüberliegenden Fußweg aus die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Anprall kam die Frau zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Beobachtung ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Sachschaden am Pkw entstand nicht.

