Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen + Teile von Elektro-Lastenfahrrad abgebaut

Cuxhaven (ots)

Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Cuxhaven. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen (21.-22.01.2020) aus einem Baucontainer in der Gorch-Fock-Straße, Ecke Catharinenstraße, eine Motorsäge und einen Akkuschrauber. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 - 5730).

+++++++

Teile von Elektro-Lastenfahrrad abgebaut

Cuxhaven. Am Mittwochvormittag (22.01.2020) fand eine Zeugin ein Elektro-Lastenfahrrad, das hinter einem Medizinischen Versorgungszentrum in der Marienstraße auf einer Grünfläche lag. Diverse Elektroanbauteile (Antrieb, Akku, Display) waren demontiert und entwendet. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 - 5730). Das Fahrrad wurde in der Neuen Reihe entwendet.

