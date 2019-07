POL-HS: Pressebericht Nr. 187 drr KPB Heinsberg vom 06.07.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Freitag (05. Juli) ereignete sich gegen 18.50 Uhr auf der Kreisstraße 33 (K33) zwischen Kückhoven und Katzem ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Mann aus Erkelenz schwer verletzt wurde. Er fuhr mit seinem Motorrad Triumph die K33 aus Richtung Kückhoven in Richtung Katzem. Vor ihm fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem PKW Dacia, der aufgrund einer am rechten Fahrbahnrand voraus fahrenden Fahrradfahrerin sein Fahrzeug abbremste. Aus unbekannte Gründen stürzte der Motorradfahrer mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn, rutschte gegen den PKW des 23-Jährigen und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Delikte/Straftaten:

Wegberg-Dalheim - Anhängerdiebstahl

Im Tatzeitraum von Freitag 05.07.2019, 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr entfernten unbekannte Täter die Verbindungsklemmen eines Bauzaunes einer Baustelle am Philosophenweg und entwendeten einen auf dem Grundstück mit Material beladenen Anhänger der Marke Assems mit Oberhausener Kennzeichen.

Geilenkirchen -Bauchem - Diebstahl eines Motorrades

Ein orange/schwarz/weißes Motorrad der Marke KTM mit GK-Kennzeichen wurde in der Nacht zum Freitag (5. Juli) durch unbekannte Täter entwendet. Das Motorrad stand zur Tatzeit auf der Niederrheinstraße.

Selfkant-Saeffelen - Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Unbekannte Täter entwendete im Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.07.19, 16.30 Uhr und Freitag, 05.07.2019, 06.30 Uhr diverse Werkzeuge und Maschinen aus einem in der Einfahrt eines Wohnhauses an der Weidenstraße abgestellten Firmenfahrzeuges. Um ins Fahrzeug zu gelangen, wurde vermutlich das Schloss der Hecktüre manipuliert.

Ein weiteres, an der gleichen Örtlichkeit abgestelltes, Fahrzeug wurde durch unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise geöffnet. Entwendet wurde aus diesem Fahrzeug offensichtlich nichts.

