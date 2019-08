Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Außenspiegel beschädigt und abgehauen

Wolfach (ots)

An dem in der Vorstadtstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte geparkten Polo einer 77-Jährigen wurde am Mittwochvormittag zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr der linke Außenspiegel beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat mutmaßlich beim Vorbeifahren den Spiegel des VW gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei unter Telefon: 07832 97592-0. /ag

