Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Dieseldiebstahl

Achern (ots)

Im Kleinwäldele in Kappelrodeck wurden am Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, aus zwei Firmenfahrzeugen circa 200 Liter Diesel entwendet. Mutmaßlich wurden die bislang unbekannten Täter bei ihren Machenschaften gestört. Sie ließen in der Nähe des Tatortes vier gefüllte Kraftstoffbehälter zurück. Mögliche Zeugenhinweise erbitten die Beamten des Polizeireviers Achern unter Telefon: 07841 7066-0.

