Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 20:21 Uhr kam es in der Kanalstraße / Spittelstraße, Kaiserslautern zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 20-jähriger Mann aus Kaiserslautern wurde zuvor auf einem dortigen Spielplatz kontrolliert, da deutlicher Cannabisgeruch durch die Beamten wahrgenommen wurde. Der Mann wurde der Örtlichkeit verwiesen, weigerte sich jedoch diese zu verlassen. Letztlich sollte er in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich zur Wehr setzte. Nach Fesselung des Mannes wurde er zur Polizeidienststelle verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er erheblich unter Alkohol- und möglicherweise Betäubungsmitteleinfluss stand. Hiernach verbracht er die Nacht im Polizeigewahrsam.

