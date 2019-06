Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliche Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 03:14 Uhr ereignete sich in einer Diskothek in der Rudolf-Breitscheid-Straße, Kaiserslautern eine gefährliche Körperverletzung. Eine Personengruppe von vier Personen im Alter von 21 bis 23 Jahre schlug auf eine 21-jährige Frau aus Kaiserslautern ein, welche in Begleitung von zwei Freundinnen im Alter von 21 bis 25 Jahre war. Hintergrund war ein Streit, welche zuvor zwischen den Beteiligten stattfand. Im Verlaufe des Streits wurde der 21-jährigen Frau die Handtasche entwendet und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

