Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch

Täter drückt Rollo hoch

Kleve-Materborn (ots)

Am Freitag (07. Februar 2020) gegen 02:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Wohnhaus an der Kapellenstraße einzudringen. Ein lautes Geräusch weckte den Bewohner des Hauses zur angegebenen Zeit. Als er nachschaute, stellte er fest, dass von außen ein Rollo am Fenster des Wohnzimmers hochgedrückt worden war. Der Täter wurde scheinbar gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

