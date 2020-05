Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten - Hollingen, Exhibitionist

Emsdetten (ots)

Auf dem Kiwittsdamm war am Freitag (15.05.), gegen 12.10 Uhr, ein Exhibitionist unterwegs. Der unbekannte Mann stellte sich nackt vor eine 56 Jahre alte Frau und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Die geschädigte Frau beschrieb den Unbekannten als etwa 40 Jahre alt, korpulent mit Glatze. Die hinzugerufene Polizei suchte im näheren Bereich nach dem Mann. Die Suche verlief jedoch ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell