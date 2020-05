Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (14.05.2020), gegen 16. 50 Uhr, befuhr ein 17jähriger Mann aus Greven mit seinem Vespa-Roller die Altenberger Straße aus Altenberge kommend in Fahrtrichtung Greven. Nach seinen Angaben kam ihm mitten auf der Strecke ein Fahrzeug entgegen, aus dem unvermittelt ein runder plattenförmiger Gegenstand aus der Fahrerseitenscheibe geworfen wurde. Dieser unbekannte Gegenstand traf den Roller im rechten Frontbereich. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Form einer Eindellung. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zu dem Fahrzeug konnte der Grevener keine näheren Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

