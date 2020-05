Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-BU., Körperverletzung Vorfall am Bahnhof

Steinfurt (ots)

Steinfurt-BU., Körperverletzung Vorfall am Bahnhof Auf dem Gehweg gegenüber dem Bahnhof ist ein Jugendlicher am Donnerstagmittag (14.05.2020) von einem Unbekannten bedrängt und schließlich geschlagen worden. Der 16-jährige Geschädigte war gegen 12.15 Uhr mit einer Begleiterin im Bereich zwischen dem Aldi-Markt und der Postenbörse von dem Unbekannten angesprochen, provoziert und zum Mitkommen aufgefordert worden. Als er dies ablehnte, versuchte der Täter ihn mitzuziehen. Keiner der herumstehenden Passanten habe auf seine Hilfe-Rufe reagiert. Nach einem Handgemenge schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht. Das Opfer brachte sich in der Postenbörse in Sicherheit. Der Unbekannte flüchtete. Er konnte während der polizeilichen Fahndung nicht angetroffen werden. Er hatte einen dunkleren Hautteint, war circa 180 cm groß, von schmaler Statur und hatte kurze und braune Haare. Er war dunkel gekleidet und hatte ein olivfarbenes Cappy auf. Auffällig war außerdem sein rotes Tuch, das er sich vor dem Mund zog. Die unteren Zähne waren auffällig schief. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 02551/15-4115.

