Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reh ausgewichen - Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, L 525 Westerhof - Willershausen, Dienstag, 12.05.2020, 19.10 Uhr KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 19.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Bad Harzburg mit seinem Pkw, Renault Twingo die L 525 aus Richtung Westerhof kommend in Richtung Willershausen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Um einen Zusammenstoß mit dem Reh zu verhindern wich der 19-jährige mit seinem Pkw nach links aus und kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Der 19-jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 2500,- EUR.

